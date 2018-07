São Paulo aposta em Edmílson para assumir o futebol

O ex-jogador Edmílson é o mais cotado para assumir o departamento de futebol do São Paulo após a demissão de Gustavo de Oliveira. Ainda não houve um convite oficial, mas a diretoria considera que o pentacampeão mundial não tem rejeição entre os conselheiros e apresenta um bom perfil – ele é embaixador das escolinhas do Barcelona no Brasil e já auxiliou na gestão de carreira de jogadores.

Edmílson é, na verdade, o plano B. O preferido era Marco Aurélio Cunha, coordenador de futebol feminino da CBF e ex-superintendente do clube. "Estou absolutamente feliz na CBF. A decisão não é só minha, mas não gostaria de sair neste momento", afirmou.

Após a derrota para o Palmeiras, o São Paulo tem apenas um ponto para a zona de rebaixamento. "O assunto não é rebaixamento, treinamos para o próximo jogo", diz João Schmidt.