São Paulo aposta em evolução de Ilsinho para 2011

Ilsinho chegou ao São Paulo como reforço de peso, mas sofreu com algumas lesões e não conseguiu se firmar como titular. Mas, confiante no potencial do atleta, Paulo Cesar Carpegiani afirmou que ele tem tudo para fazer uma boa temporada de 2011.

Na avaliação do treinador, Ilsinho deverá atuar mais adiantado, deixando a lateral e jogando como armador. Assim, ele substituirá Lucas, que defenderá a seleção Sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria, que será realizado entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru.

"O Ilsinho vinha de lesões e isso estava atrapalhando. Mas ele tem qualidade, iniciativa e casa muito bem com Jean. Como o Lucas vai para a seleção, ele pode ser uma solução ali naquela posição. Ele tem experiência e uma técnica muito boa", elogiou Carpegiani.