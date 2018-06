São Paulo aposta em intertemporada para voltar embalado em sequência difícil

O São Paulo vai enfrentar o Flamengo, o Corinthians e o Grêmio nas primeiras três rodadas do Brasileirão em julho, após a parada para a Copa do Mundo. Uma sequência difícil e na a qual o time já pensa.

+ Diego Souza promete São Paulo empenhado para 'manter a pegada' após a Copa

O elenco vê a intertemporada como fundamentel para ajustes e descanso, para que o São Paulo volte embalado, como termina esta primeira parte do Brasileirão depois de triunfo sobre o Vitória por 3 a 0.

"É difícil jogar sábado e terça e manter um nível", reconheceu o atacante Everton, autor do terceiro gol tricolor na terça. "É claro que o time está embalado e tudo, mas é boa essa folga para nós."

O goleiro Sidão elogiou o trabalho de Diego Aguirre à frente do time. O treinador ainda está invicto no Morumbi. "A gente vem fazendo um bom trabalho desde que o Aguirre chegou e precisávamos de bons resultados para perpetuar isso."

O São Paulo dará 13 dias de folga a seus jogadores, de 13 a 25 de junho, e retoma os trabalhos no dia 26. De 2 a 7 do próximo mês, Aguirre comandará os treinos da equipe no CT da base tricolor, em Cotia. A previsão da diretoria é que haja alguns amistosos, mas por enquanto nenhum foi marcado.