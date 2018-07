São Paulo aposta em Pato para reencontrar o caminho das vitórias

Duas derrotas seguidas, futebol fraco e muitos desfalques. Não serão pequenas as barreiras a serem superadas pelo São Paulo nesta quarta, às 22h, contra o Bragantino, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E, para deixar esse problemas para trás, o Tricolor aposta suas fichas em um herói improvável: Alexandre Pato. O atacante terá, provavelmente, sua última chance de mostrar serviço para Muricy Ramalho e não cair de vez na vala dos esquecidos.

Pato não vai jogar por méritos próprios, na verdade. Ele conseguiu seu lugar porque Luis Fabiano continua machucado, Alan Kardec já defendeu o Palmeiras na competição e Osvaldo virou desfalque após sofrer uma pancada no quadril. Restaram Ademilson, Pato e Ewandro como opções.

A vida do atacante não tem sido fácil desde a pausa para a Copa do Mundo. Primeiro, perdeu o lugar para o contestado Ademilson, depois ouviu de Muricy Ramalho que “só talento não basta” para se garantir na equipe e que ele precisa ser mais aplicado. Agora, vê uma oportunidade cair em seu colo como tábua de salvação para evitar que a passagem pelo Morumbi seja mais um fiasco em sua curta carreira.

Será uma espécie de reencontro com o destino. Pato chegou ao São Paulo emprestado pelo Corinthians e estreou justamente na Copa do Brasil, contra o CSA (0 a 0). No jogo de volta, marcou seu primeiro gol pelo clube e comemorou de forma vibrante. Parecia que os dias de sonolência no rival tinham acabado. Pelo menos até o momento, não é o caso.

Pato, que não tem falado com a imprensa – a não ser na saída do gramado –, terá a chance de dar sua resposta em campo e mostrar que a confiança depositada pelos são-paulinos nele não foi em vão.

PROBLEMAS

Além de torcer para que Pato dê conta do recado, Muricy sabe que precisa encontrar uma forma de fazer o time voltar a ser eficiente, após duas atuações fracas no Brasileiro.

Até agora o técnico tem sido poupado de críticas, mas um novo tropeço provavelmente fará com que Muricy comece a ser questionado pelos torcedores. Os jogadores, por outro lado, admitem que estão devendo e esperam finalmente responder.

"Temos a consciência de que não podemos perder mais e que precisamos dar uma resposta forte. Somos um clube grande e eu, como os outros jogadores, vim para cá para ganhar títulos", afirmou Alvaro Pereira.

Para que o sonho do uruguaio continue vivo, será preciso voltar a vencer o quanto antes. E nada melhor do que ter pela frente o vice-lanterna da Série B, com apenas cinco pontos.

BRAGANTINO X SÃO PAULO

Quarta-feira, às 22 horas

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

BRAGANTINO: Renan; Geandro, Yago e Tobi; Alexandre, Francesco, Fabiano, Magno e Antônio Flávio; Cesinha e Nunes. Técnico: André Gaspar (interino)

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Rafael Toloi e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Douglas e Ganso; Ademilson e Pato. Técnico: Muricy Ramalho.