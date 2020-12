São Paulo aposta em retorno de Luciano, ex-Grêmio, na Copa do Brasil

O São Paulo tem apenas uma dúvida para encarar o Grêmio nesta quarta-feira, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O atacante Luciano se recupera de estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e viajou a Porto Alegre, mas não está garantido no confronto que será realizado na Arena do Grêmio.

Luciano foi o único reforço do São Paulo nesta temporada. Ele chegou ao clube de graça, envolvendo a ida de Everton para o Grêmio, e tornou-se um dos pilares do time do técnico Fernando Diniz. É o vice-artilheiro, com 15 gols, atrás apenas de Brenner.

O atacante vinha em baixa no Grêmio e foi um pedido do técnico Fernando Diniz, que havia trabalhado com ele no Fluminense no ano passado. Na Copa do Brasil, Luciano marcou um gol nas oitavas de final contra o Fortaleza e dois nas quartas diante do Flamengo.

Caso Luciano não tenha condições de enfrentar o Grêmio, a tendência é de que o técnico Fernando Diniz aposte novamente em Tchê Tchê. O volante foi o escolhido para iniciar a partida contra o Atlético-MG, na semana passada, e recebeu elogios do treinador.

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o zagueiro David Braz e o volante Maicon. Ambos foram vetados por questões físicas. O defensor já havia desfalcado a equipe no empate com o Sport, no fim de semana, pelo Brasileirão, devido a um desconforto muscular. Também devido a um desconforto, na panturrilha, Maicon foi descartado para o duelo válido pela Copa do Brasil.

Em compensação, o treinador gremista terá o reforço do meia-atacante Alisson. Ele foi relacionado após passar dois jogos afastado dos jogos, devido a uma lesão no tornozelo que demorou mais que o esperado para ser curada. Alisson deve ser opção no banco.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO x SÃO PAULO

GRÊMIO - Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan; Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano (Tchê Tchê) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).