São Paulo aposta em retrospecto de Ceni para encerrar jejum diante do Fortaleza

O São Paulo tem duro desafio para se reerguer após uma derrota para o Bahia no último domingo. A equipe tem pela frente o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para sair com o triunfo fora de casa, o clube do Morumbi aposta no bom rendimento de Rogério Ceni contra seu ex-time para dar a volta por cima e fica na primeira metade da tabela.

Ceni tem seu nome escrito na história do São Paulo e do Fortaleza. Como goleiro, é considerado o maior ídolo da equipe. Como técnico, recolocou o time cearense entre os maiores do cenário nacional. Agora, tenta dar fim a um incômodo jejum e dar a primeira vitória do São Paulo sobre o Fortaleza em 2021.

Leia Também Hulk prega respeito ao Corinthians, mas quer repetir vitória e gols do 1º turno

O que pesa para o confronto desta quarta é o retrospecto do ídolo. Rogério Ceni reencontrou o Fortaleza duas vezes desde que deixou o clube nordestino para assumir o Flamengo em novembro de 2020. Foi então um empate no Brasileirão do mesmo ano e uma vitória para o técnico no primeiro turno de 2021.

Por outro lado, o São Paulo ainda não venceu o Fortaleza neste ano. Foram três encontros: no primeiro turno da competição nacional, derrota por 1 a 0 em pleno Morumbi. Pela Copa do Brasil, empate em 2 a 2 no embate de ida e 3 a 1 para os nordestinos no compromisso da volta, o que resultou na eliminação nas quartas de final do torneio mata-mata.

Para conseguir romper o hiato e dar ao São Paulo uma vitória, Ceni terá de mexer na formação. Com Arboleda servindo a seleção do Equador, o técnico abrirá mão dos três zagueiros para retomar uma linha de quatro defensores. No ataque, não contará com Emiliano Rigoni, suspenso, o que deve criar espaço para fazer alguns testes, como escalar o jovem Marquinhos ao lado de Calleri e Luciano.

O São Paulo é o 14º colocado na tabela de classificação com 37 pontos. Em caso de vitória na Arena Castelão, chega aos 40 podendo colar no Fluminense, que ocupa a 8ª posição do nacional. Em questões de números, tem apenas 1,7% de chance de brigar por vaga na próxima Copa Libertadores.

Do outro lado, de olho no G-4, o Fortaleza quer evitar a todo custo tropeçar e correr o risco de ficar sem uma vaga direta na competição continental. A equipe de Juan Pablo Vojvoda tem 48 pontos na 5ª colocação, apenas um ponto atrás do Red Bull Bragantino. O técnico argentino não poderá contar com David, Yago Pikachu e Lucas Crispim, todos no departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA x SÃO PAULO

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Felipe e Ronald; Éderson, Lucas Lima e Bruno Melo; Romarinho e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes e Rodrigo Nestor; Luciano, Marquinhos e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

JUIZ - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Arena Castelão (CE).

NA TV - TV Globo.