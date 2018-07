São Paulo aposta em retrospecto na reta final do Campeonato Brasileiro

Sem aspirações, o São Paulo quer ao menos encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro de forma digna. Para isso, a equipe paulista vai se inspirar no primeiro turno da competição, quando conseguir derrotar o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro.

"Temos de ser profissionais. Quero uma equipe totalmente motivada. Acho que vai ser um time mais vibrante e vou cobrar isso dos jogadores. Enquanto eu não encontrar isso, não vou ficar satisfeito", afirmou o técnico Paulo César Carpegiani, preocupado em acabar com o jejum de três partidas sem vitórias no Brasileirão.

No Morumbi, o São Paulo bateu o Atlético-GO por 2 a 1, com gols marcados por Xandão e Dagoberto. Já no Ipatingão, superou o Atlético-MG por 3 a 2, com gols de Lucas, Fernandão e Casemiro. No momento, a equipe está em nono lugar no Brasileirão, com 51 pontos.