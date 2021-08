São Paulo aposta em rodagem do elenco para superar desfalques e garantir vaga na Copa do Brasil

“Precisamos de todo o elenco. Vamos ao Rio de Janeiro e tentaremos a passagem para a semifinal com os atletas que fizeram um bom trabalho até aqui.” É com esse pensamento que o São Paulo vai enfrentar o Vasco nesta quarta, às 21h30, em São Januário para conseguir confirmar a sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil. A vantagem do time paulista é boa. Com os 2 a 0 obtidos no duelo de ida, a equipe do Morumbi se garante até com derrota de 1 a 0.

Hernán Crespo realmente tem motivos com que se preocupar quando o assunto é contusão. Arboleda e Luciano, dois titulares absolutos, estão fora. O atacante Marquinhos, destaque nos últimos duelos, sofreu estiramento no clássico diante do Palmeiras e não joga. Isso sem contar com Daniel Alves, que está com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio.

“Estamos trabalhando para identificar o problema (das contusões). O São Paulo jogou em seis meses, 50 jogos. Não lembro de repetir os 11 jogadores nessas partidas”, comentou o treinador numa crítica ao apertado calendário de jogos.

Mas é justamente a necessidade de utilizar o plantel que dá mais confiança ao treinador de fazer um bom papel diante do Vasco. E no clássico contra o Palmeiras no final de semana, o argentino ainda foi além ao mudar o esquema de três zagueiros para um 4-4-2.

“Estou muito satisfeito com os atletas. Mais uma vez eles mostraram a capacidade de adaptação de jogo. Taticamente, o time tem ido bem”, comentou o técnico.

A tendência para o duelo no Rio é a opção por duas linhas de quatro, e dois homens na frente definindo a escalação. Dessa maneira, Bruno Alves vai para o banco, enquanto Miranda e Léo formam o miolo de zaga. No meio, Rodrigo Nestor deve ceder o lugar para o retorno de Luan. Liziero atua como segundo volante. Benitez, que retorna de suspensão vai ser o toque de criatividade e Gabriel Sara completa o setor.

A dúvida maior está no ataque. Ele ainda não definiu quem deve ser o parceiro de Rigoni. Pablo é o mais cotado para entrar, mas Vitor Bueno também surge como opção.

Pelo lado do Vasco, a expectativa é de que o técnico Lisca adote um esquema ofensivo. A desvantagem de 2 a 0 (placar do jogo de ida), o obriga a buscar o ataque em busca da classificação.

A derrota para o Botafogo pela Série B fez o treinador vascaíno aumentar o tom das cobranças. “Temos que ter atitude. Uma questão de postura”, falou o técnico.

Num trabalho específico, o treinador fez uma atividade em campo reduzido para simular a diminuição de espaços e também projetou o time com uma marcação alta no início da partida para forçar o erro na saída de bola do São Paulo. O atacante Cano deve ter a companhia de Léo Jabá na frente, enquanto Marquinhos Gabriel terá a missão de municiar o ataque.

FICHA TÉCNICA

VASCO x SÃO PAULO

Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Galarza, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Morato; Cano e Léo Jabá. Técnico: Lisca.

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Léo e Wellington; , Luan (Rodrigo Nestor), Liziero, Benítez e Gabriel Sara; Rigoni e Pablo (Vitor Bueno).

Técnico: Hernán Crespo.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Horário: 21h30

Local: São Januário, no Rio

Na TV: Pay-per-view