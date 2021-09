São Paulo aposta em 'sequência caseira'para fugir da zona de rebaixamento e aliviar pressão no clube

O São Paulo quer aproveitar a ordem dos seus jogos no Brasileirão para ensaiar uma arrancada que dê paz ao seu departamento de futebol. E essa escalada tem início neste domingo, às 16h, no Morumbi, quando o time do técnico Hernán Crespo vai receber o Atlético-GO. Com 22 pontos, a equipe faz campanha fora dos seus padrões no torneio e vive às voltas com a perigosa zona de rebaixamento.

Com apenas cinco vitórias em 19 rodadas, o time do Morumbi não consegue decolar no torneio. Após a goleada de 5 a 1 sofrida para o Flamengo, a equipe até conseguiu emplacar três vitórias seguidas (Athletico, Grêmio e Sport), mas a eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil e o revés para o Fluminense na última rodada voltaram a aumentar a tensão no clube.

Para buscar uma reabilitação urgente, o treinador argentino agora tem no fator casa, a oportunidade de recolocar o time no caminho das vitórias.

De acordo com a tabela, os são-paulinos receberão, além do jogo deste domingo, o América-MG e o Atlético-MG em sequência. A ordem será interrompida com uma visita à Chapecoense, e depois vem o clássico contra o Santos na capital.

Contra o rubro-negro de Goiás, Crespo não vai poder contar com três peças importantes: o zagueiro Miranda e os meias Benítez e Igor Gomes estão suspensos. Diego Costa, Rodrigo Nestor e Vítor Bueno poder ser as opções para compor a equipe.

No ataque, Rigoni deve ter a companhia de Luciano. Mas a grande novidade vai estar no banco de reservas. Calleri, que já vem treinando e aprimorando a parte física com o grupo, deve atuar por, pelo menos 30 minutos. Assim, a sua entrada no segundo tempo é dada como certa.

Outra boa notícia foi a volta aos treinos do atacante Marquinhos. Ele participou normalmente da atividade física e dá a Crespo mais uma opção para compor o setor ofensivo da equipe.

A eliminação na Copa do Brasil, somada à classificação ruim no Brasileiro deixaram Crespo no meio de um caldeirão no Morumbi. Apesar do respaldo da diretoria, o treinador sabe que, um novo tropeço, ainda mais dentro de casa, pode tornar as coisas insustentáveis.

O comandante, no entanto, disse apostar no elenco que brilhou na conquista do Estadual desse ano para recuperar a equipe na competição e ainda brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem.

“Teremos dois meses e meio para nos organizar e focalizar todas as energias para uma vaga na Libertadores. Essa é a nossa meta principal. Acredito nesse elenco e sabemos das metas que queremos conseguir. Juntos e fechados vamos atrás disso. São os mesmos atletas que há três meses conquistaram um Campeonato Paulista”, afirmou o treinador.

No Atlético-GO, o treinador Eduardo Barroca vai poder contar com dois reforços importantes. Janderson e André Luís não puderam enfrentar o Corinthians na última rodada, mas estão confirmados para o compromisso diante do São Paulo.

A equipe goiana ocupa a faixa intermediária da classificação, mas vem de três empates consecutivos. Com 26 pontos, a meta da equipe rubro-negra é tentar, pelo menos, pontuar fora de casa para se manter longe da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x ATLÉTICO-GO

São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Diego Costa e Léo. Galeano, Luan, Rodrigo Nestor, Vitor Bueno e Reinaldo; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Carius; Rickson, Willian Maranhão, Baralhas e Arnaldo; Janderson e André Luís. Técnico: Eduardo Barroca.

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Horário: 16h

Local: Morumbi, em São Paulo Na TV: Globo e Pay-per-view