São Paulo aposta em série caseira para alcançar líder do Brasileirão

SÃO PAULO - Com o empate entre Palmeiras e Flamengo, na última quarta-feira, o São Paulo terminou a décima rodada do Campeonato Brasileiro na segunda colocação. O objetivo da equipe agora é alcançar o líder Corinthians, mas a tarefa não será fácil, já que a diferença para o rival hoje é de sete pontos - 28 a 21. Para isso, o time do Morumbi aposta em bons resultados na sequência de partidas que terá em casa.

Dos próximos quatro jogos que fará (contra Atlético-GO, Coritiba, Vasco e Bahia), apenas um (contra a equipe paranaense) será fora de casa. "No nosso estádio temos de buscar a vitória, ainda mais por ser a estreia do Adilson (Batista). Temos de deixar uma boa impressão para a torcida. Nosso objetivo é o título e isso passa por vencer os jogos em casa", disse o lateral-esquerdo Juan, lembrando que o São Paulo terá a estreia de um novo treinador, neste sábado, às 18h30, no Morumbi, diante do Atlético-GO.

No Brasileirão deste ano, o São Paulo possui um bom desempenho atuando em casa, com três vitórias em quatro partidas e 75% de aproveitamento. Além disso, a equipe vem embalada na competição, após duas vitórias consecutivas, diante de Cruzeiro e Internacional.

No entanto, o Atlético-GO, adversário deste sábado, não traz boas lembranças para o técnico Adilson Batista, que estreia no comando do time. Em seu último confronto contra os goianos, em 2010, quando ainda dirigia o Corinthians, acabou sendo derrotado por 4 a 3, em casa, e o resultado culminou em sua demissão.

"Não podemos escolher adversário para poder buscar a liderança. Cada jogo é um jogo. Temos de entrar focados para garantir os três pontos no próximo sábado", afirmou o meia Lucas, que volta à equipe após disputar a Copa América com a seleção brasileira.