São Paulo aposta em torcida única para reagir contra o Flamengo

Quatro pontos acima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem um trunfo inusitado para enfrentar o Flamengo, sábado, no Morumbi. O time paulista jogará com a força da torcida única, já que por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o clube carioca está impedido de que se comercializem nesta rodada entradas para os flamenguistas.

"Essa é a hora de pegar tudo ao nosso favor. A importância desse jogo e dessa vitória é muito grande. Precisamos mesmo desses pontos", disse o goleiro Denis. A punição aplicada ao Flamengo é por confusões entre torcedores do clube e palmeirenses em Brasília, durante partida em junho válida pelo Brasileiro. No começo deste mês o STJD determinou que em três rodadas do clube carioca como visitante não fosse comercializadas entradas aos torcedores rubro-negros.

O encontro com o São Paulo é o último com a restrição. Como visitante em condições, o time teria direito a 10% da carga total. Como mandante, o clube carioca também não tem podido colocar à venda a capacidade completa do estádio em jogos do Brasileiro. O Flamengo está obrigado a vender no máximo 80%. A restrição também foi aplicada por três rodadas a partir do dia 12 de setembro.

A limitação ao Flamengo animou o adversário de São Paulo, que precisa se recuperar para diminuir o risco de rebaixamento. "Ter a força da torcida nos deixa mais animados, nos dá mais confiança. O Flamengo sai para propor o jogo e aí podemos ter mais espaço para fluir nosso estilo", comentou o volante Hudson. Nos últimos dez confrontos com o Flamengo no Morumbi, o time da casa perdeu apenas uma vez, ganhou seis e perdeu três.