São Paulo aposta na estreia de Cueva contra o Fluminense O São Paulo vai promover a estreia do meia peruano Christian Cueva nesta quarta-feira, contra o Fluminense, no Morumbi. O reforço, contratado por R$ 8,8 milhões junto ao mexicano Toluca, deve atuar como armador na vaga de Paulo Henrique Ganso em formação com sete alterações em comparação ao time que no domingo perdeu para o Santos por 3 a 0, no Pacaembu.