São Paulo aposta na volta de Rigoni para ‘turbinar’ ataque e vencer Inter neste domingo

O provável retorno de Emiliano Rigoni ao São Paulo promete reforçar o ataque da equipe para a partida contra o Internacional, neste domingo, 31, às 18h15, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino, que estava em tratamento de uma lesão na coxa desde o dia 11, pode melhorar o desempenho ofensivo do time, que tem o segundo pior ataque da competição, com 22 gols.

O Tricolor não marca mais de um gol em uma partida desde a vitória sobre o Atlético-GO por 2 a 1 em 19 de setembro, quando Rigoni e Luciano balançaram a rede. O argentino participou de oito gols em 21 partidas na competição, sendo um deles contra o Colorado no confronto do primeiro turno.

Rogério Ceni ainda não deve contar com Jonathan Calleri, que trata um edema na coxa direita e realiza um trabalho sem bola no CT da Barra Funda, e Rodrigo Nestor, com dores no tornozelo direito. Nestor sofreu entorse no local na derrota para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na última rodada e, caso não jogue, o argentino Martín Benítez pode aparecer entre os titulares.

O São Paulo quer voltar a vencer para se descolar da parte de baixo da tabela. "Foi uma semana muito difícil, a gente teve uma derrota no jogo passado. Mas o bonito do futebol é que ele te dá “revanche” e temos um jogo muito importante agora. Tivemos treinos com muita intensidade e estamos preparados para domingo", disse o zagueiro Arboleda à SPFC TV.

Enquanto o São Paulo faz má campanha no Brasileiro, o Inter briga forte por uma vaga na próxima Copa Libertadores. O Colorado está na 6ª posição, com 41 pontos, mas vem de três jogos sem vencer. No aspecto ofensivo, é o oposto do Tricolor. São 37 gols em 28 partidas, a sexta melhor marca do Brasileirão, que conta com o centroavante Yuri Alberto, como vice-artilheiro da competição, com 11 gols.

O São Paulo ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e pode ir a campo no domingo com Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor (Benítez); Luciano e Rigoni.