São Paulo aposta no retrospecto da Ponte Preta para ser líder do Paulistão

O retrospecto da Ponte Preta diante dos grandes clubes paulistas aumenta as esperanças do São Paulo de obter a liderança da primeira fase do Campeonato Paulista. Faltando uma rodada para o encerramento da primeira fase do estadual, o Palmeiras lidera o torneio com 41 pontos, um à frente do clube do Morumbi.

Adversária do Palmeiras no domingo no Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta tirou pontos de todos os clubes grandes que enfrentou neste estadual. Fora de casa, o time de Campinas surpreendeu ao vencer o São Paulo e o Corinthians, ambos por 1 a 0. Como mandante, a Ponte Preta empatou por 2 a 2 com o Santos.

Já o Oeste, que enfrentará o São Paulo em Mogi Mirim no domingo, perdeu os três jogos que disputou contra os times grandes - 1 a 0 para o Palmeiras, 3 a 0 para o Corinthians e 2 a 0 para o Santos. "O Palmeiras tem tudo para ficar com o primeiro lugar, mas vamos caminhar dentro das nossas possibilidades. Podemos passá-los na última rodada e precisamos vencer", afirmou o goleiro Rogério Ceni.

