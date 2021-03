São Paulo apresenta a nova camisa do time em vídeo com participação de ex-BBB

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira a nova camisa do time. Fabricada pela Adidas, o novo modelo tem uma gola com formato especial nas cores do clube, listras no ombro e faixas em preto e vermelho no peito e também nas costas. Além disso, uma novidade é a presença de um brasão na parte inferior do uniforme com um trecho do hino do clube: "De São Paulo tens o nome".

Nas redes sociais, o clube do Morumbi lançou a nova camisa ao veicular vídeo que teve a narração feita pelo ator e ex-participante do Big Brother Brasil Lucas Penteado. O conteúdo mostra torcedores de diferentes perfis que são moradores da capital paulista e fanáticos pela equipe.

A camisa chega às lojas no dia 12 de março pelo preço de R$ 279,99. O time vai estrear a peça já neste sábado diante do Santos, pelo Campeonato Paulista, no Estádio do Morumbi. A equipe do técnico Hernan Crespo tentará a segunda vitória seguida na competição estadual, uma vez que na rodada passada, o São Paulo ganhou da Inter de Limeira por 4 a 0.

O clube também espera uma resposta positiva do zagueiro Miranda, de 36 anos, que está sem contrato e tem oferta do São Paulo. Ele estava no futebol da China. A diretoria quer pagar Miranda por produtividade.