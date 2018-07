São Paulo apresenta Michel Bastos, que mira vaga no meio-campo

Michel Bastos foi apresentado na tarde desta quinta-feira como novo jogador do São Paulo, deixando claro que espera estrear o quanto antes. Contratado junto ao Al Ain, ele já iniciou os trabalhos físicos com os companheiros e se colocou à disposição do técnico Muricy Ramalho para atuar em qualquer faixa de campo, mas admitiu que se sente mais confortável no meio.

"Eu tenho minha preferência, foi uma posição que joguei por muito tempo, mas na Roma joguei muito tempo de lateral. Sou fominha, gosto de jogar (risos). Se o Muricy me perguntar, claro que vou falar minha preferência é no meio, mas vou me colocar à disposição para onde for", disse o jogador de 31 anos, que começou a carreira como lateral-esquerdo e já foi até atacante na Europa.

Se for atuar mais adiantado, Michel Bastos terá a concorrência de jogadores como Ganso, Kaká e Maicon. Caso opte pela lateral, sua posição de origem, teria apenas o uruguaio Alvaro Pereira como oponente, já que Reinaldo só é utilizado em ocasiões raras.

O jogador minimizou a disputa por posições e mostrou que sabe que precisará se adaptar rapidamente para começar a ter chances, já que, em ambos os setores, a equipe dispõe de titulares que gozam de prestígio com a torcida e também com Muricy.

"A concorrência vai acontecer em todas as posições. Se eu falar que tenho uma escolha, haverá concorrência e você precisa estar pronto para essa concorrência. Darei o meu máximo para mostrar que estou disponível para jogar onde for. Sei que não será fácil", explicou Michel Bastos.

Apesar de já estar regularizado no BID da CBF, o novo reforço são-paulino ainda não está pronto fisicamente e não será aproveitado no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Pacaembu. Sua estreia ainda não está prevista.