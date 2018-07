São Paulo apresenta nova camisa do time na próxima segunda-feira

O São Paulo e a Under Armour confirmaram nesta terça-feira a antecipação do lançamento do novo uniforme do clube. Em vez do dia 7 de maio, o evento será no dia 4, no Morumbi. A estreia da camisa está marcada para dois dias depois, quando a equipe recebe o Cruzeiro, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

A data mudou justamente para que o time possa entrar em campo pela competição continental já com o novo uniforme. Nas duas últimas semanas a marca americana já iniciou a pré-venda da camisa pela internet, embora só tenha revelado algumas imagens da nova peça.

Na próxima sexta-feira o time já começa a treinar com o material do novo fornecedor, em atividade que será no estádio do Morumbi. O contrato é de cinco anos e renderá ao clube R$ 135 milhões. Os preços das novas camisas variam entre R$ 189,90 e R$ 349,90.

Nesta terça-feira a diretoria do São Paulo recebeu a Penalty, atual fornecedora do material, para um almoço de cortesia. O contrato com a empresa termina na quinta-feira. Desde o início de 2013 a marca fazia parceria com o clube. "Embora a Penalty saia no próximo dia 30, é importante que a gente tenha essa relação consagrada e registrada de uma maneira cordial, assim como foi a relação nestes ano", disse o presidente Carlos Miguel Aidar.