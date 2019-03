São Paulo apresenta nova camisa e estreia será contra o Palmeiras

O São Paulo apresentou nesta quinta-feira sua nova camisa 1 para a temporada com algumas novidades. A principal delas é que uma fina faixa tricolor estará na lateral do uniforme, saindo de baixo da manga e indo até a barra da camisa. São listras em vermelho, branco, preto, branco e vermelho, nesta sequência, que remetem às cores do clube. Já as listras vermelhas no ombro do modelo anterior sumiram.

Outro detalhe importante é que o número na camisa e o nome do atleta passa a constar na cor vermelha, diferentemente do modelo atual, que traz esses elementos em preto - este era um pedido de boa parte da torcida. A adidas, fornecedora de material esportivo do clube, optou por fazer uma homenagem à história do São Paulo.

A camisa tem a tradicional faixa tricolor no peito, mas ela é costurada. "A inspiração veio da produção artesanal do primeiro uniforme do clube do Morumbi, que era costurado na alfaiataria de uma loja de artigos esportivos da capital paulista", explicou a empresa. A gola em V também remete aos uniformes do passado, ocupando o espaço de uma gola tipo polo do uniforme anterior.

“É possível ver todo o esforço da equipe de pesquisa e criação para entregar um uniforme que converse com a nossa história. Aliado a isso temos um produto com tecnologia de ponta que oferece conforto aos nossos atletas. Estamos muito satisfeitos com o resultado final e acredito que será um sucesso de vendas entre os torcedores”, afirmou João Fernando Rossi, diretor-executivo de marketing do São Paulo.

A adidas também investiu na tecnologia no novo manto. A camisa é feita com um tecido premium chamado Climalite®, que é composto por fios de microfibras que asseguram rápida evaporação da transpiração da pele. Isso produz um efeito que a fabricante chama de "secagem rápida", mantendo a pele seca durante a atividade física.

“O uniforme do Tricolor é um desafio que nos apaixona desde o primeiro lançamento. É um clássico do nosso futebol, mas com um DNA das três listras, que sempre olha pra frente. É um orgulho para a adidas trabalhar ao lado de um clube tão vitorioso quanto o São Paulo criando uniformes únicos e memoráveis”, explicou o head de Futebol da adidas, André Campos.

A nova camisa será usada pela primeira vez na partida de sábado, contra o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista. Neste mesmo dia, o uniforme já estará à venda exclusivamente pelo site da adidas, lojas próprias e lojas oficiais do SPFC. O preço é de R$249,99 (masculino e feminino), R$ 229,99 (infantil) e R$ 249,99 para o mini-kit, composto por shorts e camisa para crianças de 2 a 6 anos.