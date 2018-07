São Paulo apresenta novo executivo de futebol da base

O São Paulo apresentou nesta sexta-feira seu novo gerente executivo de futebol de base. Júnior Chávare chega do Grêmio respaldado pelo bom trabalho desempenhado nas categorias de base do clube gaúcho e tem com principal missão transformar Cotia num centro de formação de atletas para abastecer a equipe profissional.

Chávare fará uma avaliação criteriosa de toda a gestão da base, de jogadores a técnicos e demais profissionais, para começar a implementar as mudanças. O presidente Carlos Miguel Aidar também nomeou José Alexandre Médici da Silveira como diretor da base, cargo antes ocupado por Juvenal Juvêncio. Médici e Chávare responderão ao vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, que prometeu uma nova forma do departamento trabalhar.

"Vocês verão uma base moderna, com métodos científicos, para que ele chegue no profissional com tudo aquilo que deveria ter aprendido no profissional. Pretendemos fazer um outro trabalho, copiando o que há de melhor no futebol europeu", afirmou.

Com passagens por clubes como Rio Branco, Ponte Preta e Juventus (Itália), Chávare será apresentado aos profissionais de Cotia neste sábado e aí então começará a trabalhar. Ele já vem estudando os profissionais que trabalham no clube.

"Precisamos entender o que a agremiação precisa. O Grêmio precisava de jogadores semiprontos e fomos ao mercado atrás desses jogadores, mas não houve investimento financeiro e sim parceria com investidores. Para a necessidade do clube, foi o que a diretoria nos passou. No São Paulo temos uma base consolidada e que nos agrada mais", explicou Chávare.