São Paulo apresenta novo patrocinador e 'enche' uniforme

SÃO PAULO - O São Paulo apresentou nesta quinta-feira mais um patrocinador: a distribuidora de combustíveis ALE. A marca da empresa irá dividir espaço no uniforme são-paulino com as de outros quatro patrocinadores (Yázigi, Tim, Copagaz e BMG), sem contar o fornecedor de material esportivo (Reebok).

Além dos cinco patrocinadores, o uniforme do São Paulo terá a marca de mais uma empresa (Visa) no jogo de estreia do atacante Luís Fabiano, ainda sem data confirmada - o jogador recupera a forma física após sofrer uma lesão no joelho quando atuava pelo Sevilla, da Espanha.

A ALE, que assinou contrato até o final do ano, irá estampar sua marca na parte superior da camisa, na altura do ombro, e no calção. Apesar de mais um patrocínio, o direção do São Paulo diz que o uniforme não ficou "poluído". "Não ficou nada agressivo", disse Adalberto Baptista, diretor de marketing.

Com esse novo acordo, o São Paulo se aproxima da meta de atingir o faturamento de R$ 40 milhões por temporada com patrocínios, segundo revelou Adalberto Baptista, que vai deixar o marketing para virar diretor de futebol do clube - com isso, João Paulo de Jesus Lopes passa a ser vice-presidente de futebol e Carlos Augusto de Barros e Silva vira o vice-presidente geral.

