São Paulo apresenta novo segundo uniforme em homenagem à torcida

O São Paulo apresentou nesta sexta-feira o seu novo segundo uniforme, que será utilizado já no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, diante do Santos, na Vila Belmiro. A camisa segue a linha "Da sua vibração vem a nossa raça", mesma do uniforme número um, apresentado em fevereiro.

A camisa não varia das cores tradicionais, o que é proibido pelo estatuto do São Paulo, mas apresenta novos detalhes. O modelo conta agora com as listras verticais em vermelho, branco e preto até a altura dos ombros. Além desta mudança, a gola da camisa teve seu formato alterado e conta com novo detalhe abaixo da altura do pescoço. Já o shorts permanece na cor preta, com listras vermelhas nas barras laterais.

Além do novo design, o uniforme dos atletas mantém a inovação tecnológica UA Coolswitch, utilizado nas camisa da equipe desde 2016. O mecanismo aplicado no tecido afasta o calor do corpo do atleta, proporcionando uma sensação de resfriamento instantâneo da pele à medida que o corpo esquenta com a atividade física.

As camisas já estão à disposição para compra no site da fornecedora de materiais esportivos do São Paulo, a Under Armour (www.underarmour.com.br) para todo o Brasil, assim como nas lojas físicas da marca. Os preços variam entre R$ 199,90 (versão infantil) e R$ 349,90 (na variante que utiliza a tecnologia UA Coolswitch).