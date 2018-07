São Paulo apresenta zagueiro Douglas e atacante Robson

O São Paulo apresentou na manhã deste sábado, no estádio do Morumbi, dois reforços para a reta final do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Douglas, de 26 anos, foi revelado pelo Vasco, estava no Dnipro Dnipropetrovsk e assinou vínculo por duas temporadas com o clube. Já o atacante Robson, de 25, veio por empréstimo do Paraná, que disputa a Série B, e tem contrato até o fim do Campeonato Paulista do próximo ano.

A dupla está regularizada e treinou nos últimos dias com o restante do elenco no CT da Barra Funda. Os dois foram apresentados no Morumbi pouco depois de a diretoria também promover a primeira entrevista coletiva do novo diretor-executivo de futebol, Marco Aurélio Cunha. O dirigente retorna após cinco anos e vai ocupar a vaga deixada por Gustavo Oliveira, desligado do cargo na última quarta-feira.

Douglas chegou ao São Paulo em julho e precisou esperar ter o contrato com o time ucraniano rescindido para poder ser oficializado como reforço no clube em que é torcedor desde menino. "Eu sou são-paulino desde criança, venho de uma família de são-paulinos. Estou realizando um sonho de vestir essa camisa, um clube vitorioso, estou contente com esse momento. Espero contribuir", contou. O defensor garantiu estar recuperado de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados desde dezembro.

REFORÇO!!!! Destaque do Paraná Clube na disputa do Brasileiro da Série B, Robson é o novo atacante do Tricolor. O jogador de 25 anos assinou com o Tricolor um vínculo válido até o final do Paulista de 2017, com possibilidade de prorrogação ao final deste período, e já está regularizado na CBF, pronto para estrear. #VamosSãoPaulo #SouSouTricolor #SPFC Uma foto publicada por São Paulo FC (@saopaulofc) em Set 9, 2016 às 2:45 PDT

O outro reforço será para o setor ofensivo. Robson marcou oito gols pelo Paraná na Série B e disse estar preparado para contribuir para que o São Paulo melhore a produção ofensiva. "Sou um jogador rápido. Posso jogar pelas beiradas, para ter uma briga sadia e ajudar o São Paulo da melhor maneira possível a melhorar o ataque", explicou.