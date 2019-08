São Paulo apresentará Juanfran nesta sexta-feira, no Morumbi

O lateral-direito Juanfran será apresentado pelo São Paulo nesta sexta-feira, a partir das 15h, no Morumbi. Ao contrário do que aconteceu na apresentação de Daniel Alves na última terça-feira, o evento não será aberto à torcida no estádio.

Juanfran chegou ao Brasil na manhã de quarta-feira e já treinou com o elenco tricolor. O espanhol estava livre no mercado após o fim do seu vínculo com o Atlético de Madrid, da Espanha, e assinou com o São Paulo até o fim de 2020.

Em vídeo divulgado pela São Paulo TV, Juanfran falou que espera se ambientar logo ao novo clube. Aos 34 anos, ele só atuou em times espanhóis. "Acredito que vai ser diferente, mas eu me adapto rapidamente", disse o jogador.

No Atlético de Madrid, Juanfran conquistou o Campeonato Espanhol de (2013-14) e mais seis títulos. Duas vezes a Liga Europa (2011-12 e 2017-18), duas Supercopa da UEFA (2012 e 2018), uma Copa do Rei (2013-13) e uma Supercopa da Espanha (2014). Ele ainda foi campeão da Copa do Rei (2005-06) pelo Espanyol. Na seleção espanhola, fez parte da equipe campeã da Eurocopa de 2012 e disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Juanfran será o segundo jogador espanhol a defender o São Paulo. Antes dele, apenas Fernando Carazo Castro havia feito parte do elenco tricolor, em 1936. Ele atuou em apenas dois amistosos pelo clube.