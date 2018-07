São Paulo aproveita viagem para Europa e jogará amistoso em Lisboa

SÃO PAULO - O São Paulo vai aproveitar a autorização que recebeu da CBF para viajar até o Japão para fazer três amistosos na Europa. Depois de ser confirmado na Copa Audi, em Munique (Alemanha), o clube paulista anunciou nesta terça-feira que irá disputar também a Eusébio Cup, contra o Benfica, em Lisboa (Portugal).

A partida será em 3 de agosto, dois dias depois de o São Paulo jogar pela Copa Audi em Munique. Neste torneio também já estão confirmados o Milan, o Manchester City e o Bayern de Munique, com quem o time brasileiro fará uma das semifinais, em 31 de julho. No dia seguinte, cruza com quem vier da outra chave, seja na final ou na decisão do terceiro lugar.

Em seu site oficial, o São Paulo exalta ser convidado para a Eusébio Cup, que acontece todo ano e costuma ter grandes clubes envolvidos. Os últimos dois adversários do Benfica foram Arsenal e Real Madrid.

A viagem toda só é possível porque o São Paulo jogará a Copa Suruga, torneio oficial que envolve o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa da Liga Japonesa. O jogo será em 6 de agosto e, para atravessar o mundo, o time dois jogos do Brasileirão já antecipados, da 11ª e da 12ª rodadas, respectivamente contra Bahia e Inter.

Mesmo assim a tabela ainda não é "redonda" para o São Paulo, que segue com o jogo contra o Náutico marcado para 31 de julho, mesmo dia da partida diante do Bayern de Munique - a CBF promete adiar o confronto do Nacional. Seu próximo jogo no Brasileirão será só em 11 de agosto, contra a Portuguesa. Os dois paulistas teriam tentado levar o jogo para a China, recebendo a recusa da CBF.