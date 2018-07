São Paulo arma tática para parar jogo veloz do Náutico

A preocupação principal é com o atacante Kieza, artilheiro do time pernambucano no Brasileirão, com 13 gols. Além dele, o treinador contou que está preocupado com as jogadas de bola parada do meia Souza. "Estamos estudando o jogo do Náutico com o Santos, em que eles atuaram muito bem fora de casa", explicou. Na ocasião a equipe empatou em 0 a 0, na Vila Belmiro, e conseguiu anular o atacante Neymar.

Para domingo, o São Paulo já vendeu até o fim da tarde desta sexta 52 mil dos 62 mil ingressos disponíveis. A procura é grande pela estreia do meia Paulo Henrique Ganso, que deve entrar no decorrer do jogo.

A equipe vai a campo escalada com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Wellington e Jadson; Lucas, Osvaldo e Luis Fabiano.