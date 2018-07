São Paulo 'arruma' estampa de patrocínio após críticas

No segundo jogo com o patrocínio master da companhia aérea Copa Airlines, o São Paulo mostrou um acabamento melhor do anúncio da empresa em seu uniforme, como se viu nesta quarta-feira. Ao contrário de uma espécie de adesivo colado na camisa semana passada, contra o Danúbio, a logomarca apareceu mais bem arrumada no uniforme branco utilizado pelo time contra o Corinthians, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores . A bronca da empresa funcionou.

A estreia da parceria ocorreu semana passada, durante a vitória por 2 a 1, em Montevidéu. O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, revelou o novo anunciante no dia do jogo e o uniforme tricolor foi ajeitado às pressas para exibir a marca. O estranho acabamento gerou repercussão nas redes sociais e alguns torcedores chegaram a criticar a estampa, mal-feita.

Nesta quarta-feira, no entanto, a marca apareceu mais bonita e bem acabada no uniforme. A Copa Airlines assinou contrato de um ano com o clube do Morumbi e será a principal anunciante da camisa por três partidas. Depois, deverá estampar sua marca nas mangas. O São Paulo ainda está sem patrocínio master desde o fim da Copa do Mundo e ainda procura uma empresa para ocupar o espaço mais nobre do uniforme.