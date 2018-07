São Paulo assina com Osvaldo por quatro anos

O São Paulo anunciou na manhã desta terça-feira que chegou a um acordo e finalmente fechou a contratação do atacante Osvaldo, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Ceará e que era pretendido por vários outros clubes. O contrato é de quatro anos.

"O Osvaldo é um jovem talento em quem o São Paulo deposita grande confiança. Seu estilo de jogo tem muito para agregar e qualificar nossa equipe. Esperamos que consiga repetir aqui o mesmo futebol envolvente que demonstrou no Ceará", explicou o diretor de futebol Adalberto Baptista no site oficial do clube.

A briga pelo atacante de 24 anos foi acirrada, principalmente com o Cruzeiro, que fez de tudo para poder contratá-lo. Em determinado momento, a ida do jogador para Minas Gerais chegou a ser dada como certa. No fim, a proposta tricolor acabou seduzindo o atleta.

Osvaldo é o sétimo reforço do clube para a temporada 2012. Antes dele, já haviam chegado os zagueiros Paulo Miranda e Edson Silva, o lateral-esquerdo Cortez, o volante Fabrício e os meias Jadson e Maicon. atacante Nilmar, do Villarreal, segue na mira.