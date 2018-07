Após descartar Lugano, São Paulo traz zagueiro ex-São Caetano

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Luiz Eduardo, de 28 anos, que estava no São Caetano. O jogador assinou um contrato curto, somente até o fim da temporada, e chega para atender um pedido do técnico Juan Carlos Osorio por um defensor canhoto, já que Dória deixou o elenco ao fim de junho.

Luiz Eduardo tem 1m91, iniciou a carreira no Uberlândia e acumula passagens por Guarani, Atlético-MG e futebol chinês, onde defendeu o Chongqing Lifan FC. Desde 2013, defendia o São Caetano, até rescindir o contrato na terça-feira por não se enquadrar no patamar salarial pretendido pela diretoria para a disputa da Série D.

"Estou muito feliz e motivado para jogar em um grande clube. Creio que o meu perfil se encaixa no pedido do treinador, que buscava um jogador para atuar pelo lado esquerdo da defesa", explicou Luiz Eduardo em entrevista ao site oficial do São Paulo. O jogador ganhou na carreira os prêmios de Melhor Zagueiro da Liga Jia, da China, em 2014, e Melhor Zagueiro da Série A2 do Paulista, também no ano passado.

A busca por um zagueiro chegou a diretoria a conversar até mesmo com o uruguaio Diego Lugano. Em entrevista exclusiva ao Estado na última semana, o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, contou que telefonou para o jogador, mas descartou a negociação pela preferência de Osorio em um defensor canhoto e também pela sugestão do vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, em dar mais oportunidades para atletas jovens.

O vínculo de Luiz Eduardo é similar ao do volante Hudson, feito em 2014. Os dois assinaram um contrato de experiência, válido somente até o fim do ano. Se agradar à comissão técnica, o zagueiro pode ter a permanência estendida. "Vou trabalhar muito e encarar isso como a maior chance da minha carreira. Estou preparado para superar todos os obstáculos e mostrar o meu potencial", disse.

A transferência foi sem custos para o São Paulo, já que o zagueiro tinha rescindido o contrato com o São Caetano. Os dois clubes passam a dividir os direitos econômicos do defensor. Antes dele, a diretoria do time do Mormbi havia contratado por empréstimo o atacante Wilder Guisao, do Toluca, do México.