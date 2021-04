São Paulo ataca Sporting Cristal para não repetir vexame da Libertadores passada

O São Paulo deu vexame na edição passada da Libertadores ao ser eliminado na fase de grupos. Aquela queda precoce serve de lição para a estreia desta terça-feira, às 21h30, diante do Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, no Peru. Hernán Crespo promete um futebol ofensivo em busca da vitória, pois sabe que sem pontos fora de casa uma classificação fica sempre ameaçada.

Não ter medo de jogar longe de casa é uma das virtudes dos treinadores argentinos, que vira e mexe andam surpreendendo em solo brasileiro. Essa postura será a tônica do São Paulo diante dos rivais não apenas como mandante.

Na campanha passada, o São Paulo acabou eliminado por perder seus três jogos como visitante. LDU e River Plate ainda eram rivais tradicionais, mas se tivesse vencido o frágil Binacional, na largada do torneio, estaria nas oitavas. O ano é outro e a postura deve ser diferente. Até então, o desempenho vem agradando e chegou a hora de provar nas partidas internacionais.

O São Paulo vem de quatro vitórias seguidas, duas contra rivais importantes, casos de Palmeiras e Red Bull Bragantino, e a confiança está em alta. Largar bem diante do Sporting Cristal servirá para receber o Rentistas, do Uruguai, daqui uma semana, com mais tranquilidade. A ideia é arrancar bem na Libertadores para não sofrer num calendário tão apertado.

Mesmo com reforços importantes à disposição, casos de Miranda, Benítez e Eder, o técnico Hernán Crespo não deve mexer na equipe, satisfeito com o futebol apresentado no 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Desta forma, Luciano e Pablo seguiriam formando o ataque. O esquema com três zagueiros será utilizado ao longo da temporada, com Daniel Alves e Reinaldo ganhando liberdade para atacar pelas laterais. Não por acaso ambos vêm se destacando e a ideia e seguir investindo no que está dando certo.

Crespo sabe bem o caminho das redes diante do Sporting Cristal. Pelo River Plate, na Libertadores de 1996, o ex-atacante anotou um belo gol de bicicleta no palco do jogo desta terça-feira. Sem perder há sete meses, com 21 jogos de invencibilidade, o Sporting Cristal aposta no bom momento para surpreender os paulistas. São oito vitórias nos últimos 10 jogos e campanha perfeita no campeonato local, ganhando os quatro jogos disputados.

O sucesso do técnico Roberto Mosquera está no rodízio que faz no elenco. Todos são considerados titulares e isso vem deixando o elenco extremamente motivado. Algo para o São Paulo ficar atento são os lançamentos longos, que custaram a queda na Sul-Americana de 2020, diante do Lanús. Os peruanos adoram a jogada, partindo dos pés de Calcaterra e Távara buscando Hohberg, Riquelme, primo do argentino famoso, e Corozo.

FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL X SÃO PAULO

SPORTING CRISTAL - Solís; Madrid, Merlo, Alejandro González e Loyola; Calcaterra, Távara e Christofer González; Corozo, Hohberg e Marcos Riquelme. Técnico - Roberto Mosquera.

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Pablo e Luciano. Técnico - Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Andrés Cunha (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nacional de Lima.