São Paulo atinge sua maior média de público na história do Campeonato Paulista

Ainda que tenha sido eliminado nas semifinais, o São Paulo deixou o Campeonato Paulista com uma importante marca. Com show nas arquibancadas, o clube atingiu sua maior média de público no Morumbi na história da competição estadual, com 33.246 torcedores.

O número supera o recorde de 27.851 torcedores, alcançado em 1970, e possui ligação direta com Rogério Ceni. Aposentado dos gramados em 2015, o ídolo tricolor assumiu como treinador nesta temporada e empolgou a torcida. Logo na estreia do comandante na casa são-paulina, 50.952 ingressos vendidos e vitória por 5 a 2 diante da Ponte Preta.

"A torcida compareceu em grande número e nos apoiou bastante. Queremos que seja assim no Campeonato Brasileiro também, porque este incentivo é fundamental", disse o goleiro Renan Ribeiro.

Além da chegada de Rogério Ceni, outros dois fatores colaboraram para a marca. Contratado com status de estrela, o atacante Lucas Pratto fez seu primeiro jogo diante de quase 44 mil pagantes, no empate por 2 a 2 contra o Mirassol. Já os clássicos contra o Corinthians atraíram ainda mais torcedores. No primeiro, pela 11ª rodada, 51.869 torcedores assistiram o empate por 1 a 1 - maior público do campeonato -. Já na derrota por 2 a 0 nas semifinais, 45.366 são-paulinos marcaram presença.

Nem mesmo os piores públicos da equipe foram capazes de deixar o Morumbi às moscas. Contra o Ituano, logo após um para o Palmeiras por 3 a 0, 11.186 torcedores estiveram presentes. Número inferior ao registrado diante do São Bento: 14.011.

O meia Cícero reconheceu a importância da torcida. "Queremos retribuir esse carinho com títulos, e vamos buscar isso na Sul-Americana e no Brasileiro. Os torcedores lotaram o Morumbi no Paulista, e agora queremos retribuir este apoio."

Sem a disputa do Paulistão, o São Paulo volta a jogar somente no dia 11 de maio, quando recebe o Defensa Y Justicia, pela Copa Sul-Americana.

Confira as maiores médias do São Paulo no Morumbi pelo Estadual:

1º - 2017 – média: 33.246 torcedores

2º - 1970 – média: 27.851 torcedores

3º - 1980 – média: 26.991 torcedores

4º - 1978 – média: 26961 torcedores

5º - 1975 – média 26.763 torcedores

6º - 1972 – média: 24.724 torcedores

7º - 1989 – média: 24.359 torcedores

8º – 1988 – média: 24.259 torcedores

9º - 1999 – média: 23.138 torcedores

10º – 1971 – média: 23.082 torcedores