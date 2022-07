Desfalques são o desafio do São Paulo para superar o Atlético-MG fora de casa pelo Brasileirão

Após a classificação na Copa Sul-Americana e a primeira vitória como visitante no Brasileirão no último fim de semana, o São Paulo tem um grande desafio neste domingo, às 18h, no Mineirão, contra o Atlético-MG. Com vários desfalques, a equipe de Rogério Ceni tem pela frente um dos postulantes ao título, que venceu 16, empatou três e perdeu apenas duas vezes como mandante em 2022.

Cinco jogadores do time tricolor vão cumprir suspensão e estão fora da partida. Os zagueiros Diego Costa e Léo, o volante Gabriel Neves, o meia Rodrigo Nestor e o atacante Luciano receberam o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO, no último domingo. Sem dois zagueiros, Ceni pode voltar a ter uma linha de quatro jogadores na defesa. A série de desfalques em um calendário apertado é uma preocupação recorrente de Ceni.

"Estamos focados para esse jogo de domingo agora. Favoritismo e grande equipe é do Atlético, vamos tentar uma equipe que compita e possa trazer pontos", disse Ceni após a goleada de 4 a 1 sobre a Universidad Católica pela Copa Sul-Americana.

A vitória sobre o time goiano no último domingo foi apenas a primeira do São Paulo como visitante no Brasileirão. O time tricolor não quer repetir atuações ruins recentes atuando fora de casa, como na derrota para o Botafogo ou nos empates diante de Avaí e Coritiba.

Depois do Atlético-MG, o São Paulo terá mais um desafio. A equipe enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, na quinta-feira, às 20h, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro duelo foi vencido pelo time tricolor por 1 a 0.

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio e Allan; Zaracho (Rubens), Nacho e Vargas; Hulk. Técnico: Turco Mohamed.

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Miranda, Luizão e Wellington; Pablo Maia, Igor Gomes e Patrick; Éder, Calleri e Rigoni (Igor Vinícius).Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO: Anderson Daronco.

HORÁRIO: 18h.

LOCAL: Mineirão.

TV: Premiere.