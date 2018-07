São Paulo atravessa negociação e quer contratar Dudu

Sem alarde, o São Paulo trabalha nos bastidores para se antecipar ao Corinthians e fechar a contratação de Dudu. Embora o Alvinegro tenha ficado muito próximo de acertar com o atacante, as dificuldades financeiras para fechar o acordo colocaram o Tricolor no páreo.

Ao ser informado que a negociação começava a melar, o presidente Carlos Miguel Aidar interrompeu o descanso em Ilhabela para cuidar pessoalmente do assunto. O dirigente espera fechar negócio rapidamente.

Dudu pertence ao Dínamo de Kiev, que em princípio só aceita vendê-lo por cerca de R$18 milhões. O São Paulo ofereceu valores mais modestos que Corinthians e Flamengo, mas nunca deixou de monitorar a situação.

Segundo uma fonte consultada pelo Estado, Aidar gostaria de ter a negociação resolvida até o dia 5 para não dar chance a um “leilão” com o próprio Corinthians e com o Flamengo, que poderia ter a Doyen Sports como parceira.

Dudu se destacou no Campeonato Brasileiro jogando pelo Grêmio, que tinha até o último dia 20 para exercer a prioridade na compra dos direitos. O São Paulo estuda pagar R$9 milhões por 50%.