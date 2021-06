São Paulo atropela o 4 de Julho por 9 a 1 e avança na Copa do Brasil

Pelo resultado pode não parecer, mas o São Paulo levou um susto nos segundos iniciais. Só que reagiu rapidamente e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil com goleada avassaladora por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, nesta terça-feira, no estádio do Morumbi. Pablo, três vezes, Luciano, duas, Gabriel Sara, Rigoni, Bruno Alves e Chico Bala (contra) marcaram os gols da vitória. Agora a equipe paulista aguarda o sorteio da próxima fase para conhecer o adversário.

Depois de perder a partida de ida por 3 a 2, o São Paulo chegou para o duelo decisivo com um time bastante ofensivo. Crespo tirou o volante Igor Vinicius e mandou a campo o trio de ataque formado por Eder, Pablo e Luciano. Outra novidade foi Rigoni atuando como ala pelo lado direito.

Mas antes de ir ao ataque, o árbitro nem bem tinha apitado o início da partida, o 4 de Julho roubou a bola, foi ao ataque e abriu o marcador antes dos 30 segundos iniciais. O atacante Dudu Beberibe avançou e tocou na saída de Volpi. Torcedor assumido do São Paulo, o jogador do time piauiense chorou na comemoração. Antes da partida ele brincou que toda sua família ficaria com inveja, pois teria a oportunidade de conhecer o Morumbi.

O São Paulo parecia perdido nos minutos seguintes, ainda viu o 4 de Julho criar outra boa chance de gol. Só então reagiu O caminho para a virada começou pelo alto. Após cobrança de escanteio, Luciano apareceu livre na segunda trave para deixar tudo igual.

O 4 de Julho sentiu a pressão e o time anfitrião virou minutos depois. Nestor deu belo passe para Luciano, que desviou para o meio da área e Pablo fez o segundo. Atordoado, os visitantes ficaram só observando Rigoni avançar pela direita e Sara cabecear para as redes.

Com a vantagem no marcador, Crespo recuou o São Paulo na volta do intervalo com Igor Vinicius na vaga de Eder. Mas mesmo assim os dono da casa continuaram superiores. O 4 de Julho não tinha muito poder de reação e só assustou o gol de Volpi por uma vez em chute de fora da área de pica-pau.

O São Paulo mandava no jogo, trocava passes e explorava especialmente as jogadas pelas laterais do campo. Pela esquerda, Gabriel Sara só rolou para o meio da área. Pablo dominou, girou na pequena área e mandou para as rede.

Mesmo com a goleada, o São Paulo continuou apertando a saída de bola do adversário. Rigoni roubou de Vitor Recife, chutou rasteiro e contou com desvio para enganar o goleiro Jaílson: 5 a 1.

Com o passeio tricolor, foi a vez dos zagueiros irem ao ataque para também deixarem o seu. Bruno Alves apareceu no meio da área para mandar de cabeça para as redes. O sétimo veio de uma infelicidade do zagueiro Chico Bala, que tentou cortar cruzamento e mandou contra a própria meta.

O 4 de Julho já não aguentava mais fisicamente. Os jogadores nem bem conseguiam correr em campo. Com a superioridade técnica e também agora com ampla vantagem física, o time tricolor alcançou o oitavo gol com Pablo, o terceiro dele na partida. Luciano ainda fez o nono. O São Paulo poderia até ter feito mais, mas na soma dos placares das duas partidas ficou mesmo 11 a 4 para a equipe do técnico Crespo. Classificação mais do que tranquila para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrou até de um placar de 2001, quando também no Morumbi o São Paulo fez 10 a 0 no Botafogo da Paraíba, também pelo torneio mata-mata.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 9 X 1 4 DE JULHO

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Rigoni (Igor Gomes), Rodrigo Nestor (Shaylon), Gabriel Sara (Rojas) e Reinaldo; Luciano, Pablo e Eder (Igor Vinicius). Técnico: Hernán Crespo.

4 DE JULHO: Jailson; Edy (André), Gilmar Bahia, Marcelo e Chico Bala; Vitor Recife (Cinelton), Rômulo (Caio Cesar), Esquerdinha e Hiltinho; Dudu Beberibe (Eltinho) e Pica-Pau. Técnico: Fernando Tonet.

GOLS: Beberibe, a 1, Luciano, aos 16, Pablo, aos 21 e Sara, aos 30 do 1º Tempo; Pablo, aos 11, Rigoni, aos 16, Bruno Alves, aos 20, Chico Bala (contra), aos 29, Pablo, aos 38, e Luciano, aos 45 do 2º Tempo.

ÁRBITRO: Denis da Silva Ribeiro Serafim.

CARTÕES AMARELOS: Bruno Alves, Miranda e Rodrigo Nestor.

LOCAL: Estádio do Morumbi