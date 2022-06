São Paulo quer primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro mesmo com desfalques

O técnico Rogério Ceni sonhava com uma semana livre para treinos e descanso aos jogadores do São Paulo e, enfim, conseguiu. Após um empate em casa por 2 a 2 com o Ceará, no último fim de semana, a equipe tricolor volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o Avaí, na Ressacada, e tenta sua primeira vitória como visitante no Brasileirão.

Até aqui, atuando fora de casa na competição, o time do Morumbi perdeu para o Flamengo no Maracanã e empatou com Red Bull Bragantino, Fortaleza e Corinthians. Já na Copa do Brasil, ficou no 0 a 0 com o Campinense, na Paraíba, e 2 a 2 com o Juventude, no Rio Grande do Sul. A equipe teve seu melhor desempenho como visitante na Copa Sul-Americana, com duas vitórias e um empate.

Leia Também Cristiano Ronaldo aposta em um Manchester United vencedor na próxima temporada

O São Paulo está há doze jogos invicto, ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 13 pontos, e quer se manter entre as primeiras posições. O Avaí vem de três derrotas seguidas, sendo uma delas para o Juventude dentro de casa. Rogério Ceni lamentou os vários desfalques para a partida deste sábado. Arboleda está com a seleção do Equador, Rafinha e Igor Gomes cumprem suspensão, enquanto Andrés Colorado, Gabriel Sara, Nikão e Talles Costa estão entregues ao departamento médico. No entanto, terá a volta do meia Alisson, que cumpriu suspensão na última partida.

Uma das esperanças do torcedor tricolor é a boa fase do meia Rodrigo Nestor, que já contribuiu com cinco gols e seis assistências no ano. O jovem é o vice-artilheiro, ao lado de Luciano, e o maior garçom do time em 2022. Nestor explicou como tem melhorado nas finalizações. "Sobre a minha fase, eu estou muito feliz, sempre me cobrei muito pra fazer gols, ainda mais nessa posição que estou agora. Além do treinamento, estou mais tranquilo (nas finalizações). Acho que amadureci um pouco nesse sentido e a bola está entrando", disse à SPFCTV.

AVAÍ X SÃO PAULO

SÃO PAULO - Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico - Rogério Ceni.

AVAÍ - Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Arthur e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Muriqui, Morato e Bissoli. Técnico - Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - Anderson Daronco.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Ressacada.

TV - Premiere.