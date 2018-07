São Paulo avalia que conquista da Sul-Americana dá mais confiança para 2013

SÃO PAULO - O São Paulo não ganhava um título desde o Campeonato Brasileiro de 2008. Mas acabou com esse pequeno jejum na noite de quarta-feira, ao ser campeão da Copa Sul-Americana. Para os jogadores do elenco são-paulino e o técnico Ney Franco, a conquista traz mais confiança para a disputa da próxima temporada.

No ano que vem, o São Paulo volta a jogar a Libertadores, em busca de seu quarto título na história da competição. Além disso, terá pela frente o Paulistão, o Brasileirão, a Copa Suruga (contra o campeão japonês Kashima Antlers), a Recopa Sul-Americana (diante do Corinthians) e própria Copa Sul-Americana.

O São Paulo, no entanto, não estará na Copa do Brasil de 2013. Com o título conquistado na quarta-feira, o clube terá que disputar novamente a Copa Sul-Americana do ano que vem, o que provocará conflito de datas. Assim, a CBF determinou que os são-paulinos fiquem de fora da competição nacional.

"Essa vitória dá tranquilidade para fazermos uma boa pré-temporada. Após um título assim, você começa a temporada com astral lá em cima", disse Ney Franco, que ficou com o sentimento de dever cumprido em seu primeiro ano no São Paulo - chegou em julho. "Essa conquista tem uma importância muita grande na próxima temporada."

Capitão do time, o goleiro Rogério Ceni concorda com Ney Franco, mas avisa que não pode haver acomodação depois da conquista. "O título traz confiança, isso é legal, mas temos de evoluir bastante. Precisamos ser mais fortes, hoje estamos um pouco abaixo de times como Fluminense e Corinthians", avaliou o líder são-paulino.