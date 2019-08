São Paulo avança em negociação para contratar Daniel Alves

As negociações do São Paulo para contratar o lateral-direito Daniel Alves avançaram. Se antes a situação era tratada como "sonho" no clube tricolor, agora dirigentes já admitem a possibilidade de um acerto. O São Paulo evita criar expectativa na torcida.

Um dos motivos para o clube adotar cautela é a concorrência. O empresário do jogador está na Europa, mas as propostas recebidas até agora não animaram. A ideia de Daniel Alves é assinar contrato por três anos. Ele tem 36 anos e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2022.

Além da concorrência, o lado financeiro também é um entrave por enquanto. O São Paulo busca parceiros para arcar com os valores envolvidos na possível operação. O clube já conversou com empresas sobre o assunto.

O São Paulo monitora a situação desde o fim do contrato do lateral com o Paris Saint-Germain, da França, em junho. Daniel Alves está de férias desde a disputa da Copa América com a seleção brasileira. Capitão da equipe, ele foi eleito o craque da competição.

O técnico Cuca pede há meses um reforço para a lateral direita do São Paulo. Atualmente, Igor Vinícius tem sido titular. O volante Hudson, que vinha sendo improvisado no setor, pediu para voltar a ser utilizado em sua posição de origem. Bruno Peres foi liberado para buscar outro clube e aguarda propostas.

O São Paulo chegou a negociar com Adriano, que acertou com o Athletico-PR. Outros laterais também são analisados pela diretoria e pela comissão técnica.