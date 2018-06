São Paulo avança em negociação para ter atacante Gonzalo Carneiro

O atacante Gonzalo Carneiro, do Defensor, do Uruguai, estará na capital paulista na próxima semana para fazer exames no São Paulo. Ainda não há contrato assinado, mas o Estado apurou que no clube a chegada do atleta de 22 anos já é vista como certa.

+ São Paulo blinda Liziero, que perdeu pênalti após boa atuação no clássico

As partes ainda discutem detalhes do contrato. A tendência é que Gonzalo assine um acordo para ficar três temporadas no clube do Morumbi. Superintendente de relações institucionais do São Paulo, o também uruguaio Lugano é o principal articulador da negociação.

O jogador se recupera de uma lesão no púbis, que o tirou dos gramados em novembro. Ele não joga desde então. Gonzalo tem contrato com o Defensor até junho deste ano.

Se confirmada a chegada de Gonzalo, ele será a oitava contratação do São Paulo para a temporada. Ele chega depois de Jean, Diego Souza, Nenê, Anderson Martins, Tréllez, Régis e Valdívia.