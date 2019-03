São Paulo avança em negociações e pode anunciar Tchê Tchê nos próximos dias

As negociações entre São Paulo e Tchê Tchê avançaram e o jogador pode ser anunciado como reforço do clube nos próximos dias. O volante é um pedido do técnico Cuca, que trabalhou com ele no Palmeiras e queria um meio-campista dinâmica para ajudar a equipe tricolor na temporada.

Oficialmente, o clube ainda não confirma, mas ele deve chegar com um contrato longo, como a diretoria fez com Alexandre Pato, que tem vínculo até dezembro de 2022. Com isso, o São Paulo começa a se reforçar para a temporada com um elenco para entrar forte na disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Tchê Tchê pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e inicialmente os valores da negociação estavam "fora da realidade", segundo pessoas envolvidas na transação. Nas tratativas, o São Paulo conseguiu diminuir um pouco e fez um esforço para que o técnico Cuca, que assume o time na terça-feira, tenha o jogador que pediu.

O volante de 26 anos começou a carreira no Audax e, após um bom Campeonato Paulista, se transferiu para o Palmeiras em 2016. A equipe era comandada por Cuca e foi campeã brasileira naquele ano. No ano passado, Tchê Tchê foi vendido para o Dynamo Kiev por 4,8 milhões de euros.