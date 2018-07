São Paulo avança na Copa SP; Confira os 16 classificados

Em um jogo com arbitragem duvidosa, o São Paulo derrotou o Atlético Paranaense por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pelo encerramento da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube da capital paulista foi o último time a carimbar a vaga entre os 16 classificados para as oitavas de final. Seu próximo adversário será o Criciúma, que derrotou o Lemense, de virada, por 4 a 1.

Mesmo com a torcida a seu favor, o São Paulo entrou apático diante do Atlético e acabou saindo atrás no marcador. Aos 17 minutos, Crizan fez boa jogada pelo lado esquerdo de campo e cruzou para Bruno Mota estufar as redes. O clube paulista empatou em cobrança de pênalti. Aos 22, Inácio chutou, a bola bateu na mão de Breno e o árbitro assinalou penalidade máxima. O atacante foi para cobrança e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o São Paulo voltou melhor e virou em um lance com arbitragem duvidosa. Aos 29 minutos, Inácio trombou com Warleson. O goleiro largou e a bola ficou nos pés do jogador, que só empurrou para fazer o segundo.

Com a classificação do São Paulo, os confrontos das oitavas de final estão definidos. Ainda nesta quinta, o Corinthians goleou o Grêmio Prudente por 5 a 1, o Figueirense venceu o Mirassol por 1 a 0, o São Caetano derrotou a Internacional (Limeira) por 3 a 0 e o Goiás eliminou o Guarani ao vencer por 1 a 0.

Confira como ficou a fase de oitavas de final da Copa São Paulo:

Grêmio-RS x Goiânia-GO

Fluminense-RJ x Botafogo-SP

Palmeiras-SP x Ituano-SP

Vitória-BA x Cruzeiro-MG

Flamengo-RJ x Atlético-MG

Corinthians-SP x Goiás-GO

São Caetano-SP x Figueirense-SC

Criciúma-SC x São Paulo-SP