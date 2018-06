São Paulo bate o CRB por 3 a 0 e avança com folga na Copa do Brasil

O São Paulo se impôs fora de casa nesta quarta, fez 3 a 0 no CRB e avançou para a 4ª fase da Copa do Brasil. Apesar da vantagem do jogo de ida, em que o time tricolor fez 2 a 0 no Morumbi, a equipe comandada interinamente por André Jardine pressionou os mandantes do início ao fim do jogo e deu poucas chances para o adversário tentar reagir.

No estádio Rei Pelé, Marcos Guilherme, Valdívia e Rodrigo Caio construíram o placar com gols no início do primeiro e do segundo tempo. E foi pouco. Apesar da boa exibição em geral, o time ainda demonstra falhas nas finalizações. Tréllez perdeu pelo menos duas boas chances de gol.

O primeiro gol saiu após boa jogada de Valdívia pela esquerda, que achou Marcos Guilherme desmarcado na entrada da área. Aos 5, o atacante girou e abriu o placar.

À frente no placar, o time começou a ver pressão do lado dos alagoanos. Com Anderson Martins de volta ao time titular e Rodrigo Caio em bom dia, a zaga não deu chance para os mandantes. Neto Baiano teve a única real chance de empatar, sozinho, frente a frente com o gol vazio, mas furou.

Os visitantes entraram em campo no segundo tempo indo para cima e, logo aos 3 minutos, após boa triangulação de Petros com Marcos Guilherme, o volante cruzou pela direita para Valdívia ampliar. Ainda na pressão, o São Paulo continuava mais perto de ampliar do que o CRB de descontar e, aos 13, Rodrigo Caio aproveitou cobrança de escanteio de Valdívia para cabecear e ampliar o placar.

O resultado coloca o São Paulo na 4.ª fase da Copa do Brasil, etapa em que acabou eliminado no ano passado, pelo Cruzeiro. Mas o time já pensa nos próximos dois jogos, as decisões das quartas do Paulistão contra o São Caetano, sábado e terça.

A expectativa do clube é que Diego Aguirre consiga regularizar seu visto de trabalho até amanhã e possa estar à frente do time tricolor na preparação e nos duelos contra o time do ABC.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 3 São Paulo

CRB: João Carlos; Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição e Feijão (Serginho); Diego, Edson Ratinho (Rafael Bastos), Juliano e Neto Baiano (Marcão); Willians Santana e Juninho Potiguar. Técnico: Mazola Júnior.

São Paulo: Jean; Militão, Rodrigo Caio, Anderson Martins e Júnior Tavares (Liziero); Jucilei, Petros (Lucas Fernandes) e Cueva; Marcos Guilherme, Tréllez (Brenner) e Valdívia. Técnico: André Jardine.

Gols: Marcos Guilherme, aos 5 do 1º tempo; e Valdívia, aos 3, e Rodrigo Caio, aos 13 do 2º.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Amarelos: Petros, Trélles e E. Ratinho.

Local: Rei Pelé.