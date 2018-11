São Paulo bate Palmeiras nos pênaltis e conquista Supercopa Sub-20

O São Paulo conquistou na noite desta terça-feira a Supercopa Sub-20 ao derrotar o Palmeiras, no Allianz Parque, nos pênaltis (5 a 4), após derrota no tempo normal por 2 a 1. O jogo de ida, no Morumbi, teve vitória são-paulina por 4 a 3. O título garante o time treinado pelo técnico Orlando Ribeiro na Libertadores da categoria em 2019.

O confronto da Supercopa, criada no ano passado, reúne os campeões do Brasileiro (Palmeiras) e da Copa do Brasil (São Paulo) Sub-20.

"É importante vencer nos pênaltis. Estávamos com um a menos desde o primeiro tempo. Os garotos souberam o que fazer, aprenderam a jogar uma final do jeito que deve ser jogada", elogiou Ribeiro. "Nós não tínhamos muito o que fazer com um a menos contra o Palmeiras, dentro do Allianz. Os meninos estão de parabéns", reiterou o treinador são-paulino.

O São Paulo perdeu o volante Diego logo aos 32 minutos da etapa inicial, após o jogador receber dois cartões amarelos praticamente em sequência. Àquela altura, o time vencia a partida graças ao gol marcado por Fabinho, aos 8 minutos. Com um a mais, o Palmeiras se lançou ao ataque e conseguiu a virada com gols de Vitão, aos 17 ainda do primeiro tempo, e Papagaio, que já participa do time principal alviverde, em lindo chute aos 38 do segundo.

Assim como o palmeirense Papagaio, vários atletas tricolores que já integram o elenco principal participaram da final, casos de Caíque, Igor Gomes e Antony.

Nas penalidades, os são-paulinos foram perfeitos: Walce, Tuta, Rafel, Danilo e Gabriel Novaes converteram suas cobranças. O goleiro Junior defendeu o pênalti de Wesley, único palmeirense a falhar - Papagaio, Cesinha, Aníbal e Esteves acertaram.

Vale lembrar que o Choque-Rei vem definindo diversos títulos das divisões de base recentemente. No sábado, por exemplo, cada um levou um troféu do Campeonato Paulista: o sub-17 palmeirense e o sub-15 são-paulino foram campeões das respectivas categorias, assim como o sub-11 tricolor e o sub-13 alviverde haviam sido na terça da última semana.