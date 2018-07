São Paulo bate Sport e diminui diferença para Cruzeiro

O torcedor do São Paulo que foi neste domingo ao Morumbi ficou feliz, mas com a sensação de que a satisfação poderia ter sido bem maior. Ele viu o time jogar uma boa partida contra o Sport, sobretudo no primeiro tempo, fazer boas tabelas, criar jogadas interessantes e mostrar categoria. Faltou, no entanto, fazer mais gols. O placar foi "econômico": 2 a 0. Uma consequência das várias chances de gol perdidas por erros de conclusão e também por algum preciosismo.

Seja como for, o São Paulo fez sua parte. E ainda festejou o empate do Cruzeiro com o Fluminense por 3 a 3, que reduziu sua diferença para o time mineiro para sete pontos (43 a 36). Domingo, os dois times se enfrentarão no Morumbi, mas antes o Tricolor pegará o Botafogo.

Como é costume dizer no futebol quando um time faz um jogo de alto nível, o primeiro tempo do São Paulo valeu o ingresso. Independentemente do fato de o Sport ser bastante limitado, o Tricolor soube se impor. Com movimentação intensa dos jogadores de meio de campo e ataque – sobretudo do quarteto formado por Kaká, Ganso, Pato e Alan Kardec –, boas tabelas e lançamentos objetivos em profundidade, o São Paulo explorou as laterais do campo, jogou em velocidade e "engoliu" os atônitos pernambucanos.

É fato que o Sport, de tão perdido, cometeu o erro mortal de dar espaços para os jogadores são-paulinos. Mas, se estes não tivessem talento, de nada adiantaria a liberdade para jogar.

Kaká, Ganso e Alan Kardec estavam acesos e foram construindo as jogadas. E os gols. É verdade que Rithely fez contra em um cruzamento de Alan Kardec, após boa jogada pela direita. Mas, se o volante do Sport não tocasse na bola, provavelmente Pato ou Ganso a colocariam na rede.

O símbolo do futebol do São Paulo no primeiro tempo foi o segundo gol. Um contra-ataque mortal, com bola de pé em pé. No último dos nove toques da jogada, Pato marcou.

Com 25 minutos a vitória estava garantida. E, como normalmente ocorre nessas ocasiões, o time que está vencendo diminui o ritmo na etapa final. O São Paulo fez isso, mas dominou o jogo de tal maneira que teve boas chances para ampliar. Não o fez e, por isso, a torcida voltou para casa lamentando não ter festejado mais gols.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 0 SPORT

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda (Auro), Rafael Tolói; Edson Silva, Reinaldo; Denilson, Souza; Ganso, Kaká (Boschilia); Alexandre Pato (Osvaldo), Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.

SPORT - Magrão; Patric, Ferron; Durval, Renê; Ronaldo (Willian), Rithely; Ibson; Felipe Azevedo (Neto), Neto Baiano, Érico Júnior. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Rithely (contra), aos 7, e Alexandre Peto, aos 25 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo e Rithely (Sport).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 715.835,00.

PÚBLICO - 25.149 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).