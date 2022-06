São Paulo pode aproveitar crise no Botafogo para vencer primeira fora no Brasileirão

O São Paulo briga pelas primeiras posições no Brasileirão e ainda busca engatar uma sequência de atuações mais regulares. Para seguir firme na competição, precisa mudar o desempenho fora de casa. Ao lado do Coritiba, o time é um dos dois que ainda não venceu como visitante na competição. Nesta quinta-feira, às 16h, no estádio Nilton Santos, a equipe tricolor pode quebrar essa marca negativa e terá a seu favor a grande pressão sobre o Botafogo, que está na zona do rebaixamento.

"Lógico que eles têm o fator casa, com a torcida apoiando, mas isso não vai influenciar nada para a gente. Nosso time é de grandes jogadores, acostumados a jogar nesse tipo de ambiente. Não altera nada na nossa entrega, na nossa vontade de vencer, vontade de sair com os três pontos. A gente vai para lá com a mesma determinação de todos os jogos", avaliou Igor Gomes, que cumpriu suspensão na última rodada e deve estar em campo.

A equipe tricolor, que também está no mata-mata da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, vem de 15 jogos de invencibilidade e tem sofrido com oscilações ao longo das últimas semanas. Além disso, embora tenha o segundo ataque mais goleador do Brasileirão, com 17 gols em 11 jogos, o time só marcou mais de uma vez em uma partida nos últimos seis confrontos. A responsabilidade de balançar a rede tem sido desempenhada por Calleri, que é o líder do Brasileiro em finalizações certas, com 20 em 11 partidas. O centroavante argentino já marcou 17 gols em 30 jogos neste ano, cumprindo bem a função de homem-gol da equipe.

A escalação do São Paulo deve ter mudanças para esta quinta-feira. Os zagueiros Arboleda e Beraldo retornaram das seleções equatoriana e brasileira sub-20, e podem ficar disponíveis para a partida. Já Diego Costa, que foi desfalque na última partida, devido a um edema no adutor direito, não deve atuar. O volante Luan está sob avaliação do departamento médico, já o atacante Caio sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve voltar aos gramados neste ano. Alisson, Gabriel Sara, Talles Costa e Nikão seguem em recuperação.

O clima no Botafogo é tenso nas últimas semanas. Na quarta-feira, dezenas de torcedores invadiram as dependências do clube e cobraram jogadores pelo mau desempenho nas últimas rodadas. Apesar do bom início de campeonato, a equipe carioca caiu de rendimento e está na zona do rebaixamento, apesar dos vários reforços anunciados neste ano com a chegada do investidor americano John Textor, que detém 70% das ações da SAF.

BOTAFOGO X SÃO PAULO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta e Hugo (Saravia); Del Piage, Tchê Tchê e Kayque (Chay); Vinicius Lopes, Erison e Matheus Nascimento (Diego Gonçalves). Técnico: Luis Castro.

SÃO PAULO - Jandrei; Rafinha, Miranda, Léo e Wellington (Reinaldo); Pablo Maia, Igor Gomes e Rodrigo Nestor; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Nilton Santos.

TV - Premiere.