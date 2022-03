São Paulo recebe o Botafogo-SP já de olho no São Bernardo pelas quartas do Paulistão

O São Paulo já sabe que enfrentará o São Bernardo no jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista, mas antes entra em campo neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela última rodada da primeira fase, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

Lesionados, Gabriel Sara, Gabriel Neves e Tiago Volpi desfalcam a equipe, enquanto Nestor, suspenso, é outra baixa. O técnico Rogério Ceni vem promovendo um grande rodízio no elenco tricolor e voltou a dizer que alguns atletas ainda precisam evoluir fisicamente.

"O elenco é bom, são jogadores homogêneos, o que ajuda bastante. O que difere ainda é a parte física, que faz com que alguns não possam iniciar uma partida".

Ceni deve novamente rodar a equipe para o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O atacante Calleri pode voltar ao time titular depois de ter ficado fora da última partida. O lateral-direito Igor Vinícius se recupera de um estiramento muscular na coxa, voltou aos treinos na quinta-feira, mas ainda não deve ir para o jogo.

Já para a partida das quartas, Ceni já sabe que não contará com o zagueiro Arboleda, que servirá a seleção do Equador na data Fifa, o lateral-direito Moreira, que disputará um torneio sub-18 por Portugal, além de Sara.

O São Paulo tem a segunda melhor campanha do Paulistão ao lado do Corinthians, ambos com 20 pontos, e um a mais que o Red Bull Bragantino. São seis vitórias, dois empates e três derrotas na competição.

O Botafogo de Ribeirão Preto ainda sonha com uma vaga nas quartas. A equipe está em terceiro lugar no Grupo B, com 18 pontos, mesma pontuação do Ituano, que tem melhor saldo, e um ponto a mais que o Mirassol.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Jandrei, Rafinha (Moreira), Diego Costa, Arboleda e Reinaldo; Pablo Maia, Andrés Colorado, Igor Gomes (Alisson); Nikão, Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO-SP - Deivity; Tárik, Joseph e Joaquim Henrique; Marlon, Fillipe Soutto, Emerson e Jean Victor; Bruno Michel, Dudu e Hélio Paraíba. Técnico: Leandro Zago.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Morumbi.

TV - Paulistão Play, Youtube, Premiere.