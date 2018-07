São Paulo busca 1 a 1 contra Figueirense e continua em terceiro

A missão era vencer para não deixar o líder Cruzeiro desgarrar na liderança do Brasileirão. Não deu. O empate por 1 a 1 com o Figueirense neste domingo, no Orlando Scarpelli, deixou o São Paulo nove pontos atrás do time mineiro (42 contra 33) e, pelo menos por enquanto, o assunto na equipe paulista tem de ser muito mais pela briga de uma vaga na Libertadores do que o título nacional.

Sem contar com Alvaro Pereira, Ganso e Pato, Muricy surpreendeu ao escalar Michel Bastos na lateral-esquerda e Osvaldo no ataque, intercalando de lado com Ademilson. A opção não deu tanto certo, já que Michel Bastos ficou sobrecarregado por ter de ajudar Kaká na criação sem desproteger a zaga. "Ele é um jogador interessante", disse Muricy ao término da partida, mesmo a despeito de sua expulsão.

O primeiro lance de real perigo aconteceu aos 14 minutos, quando, após boa troca de passes, Kaká viu Alan Kardec entrando livre na área, mas o atacante chutou em cima do goleiro Tiago Volpi. O São Paulo pareceu sentir mais a falta de Pato do que de Ganso. Ademilson e Osvaldo tiveram boa movimentação, mas a bola parecia que queimava em seus pés.

O Figueirense, então, resolveu apostar nos contra-ataques e em possíveis falhas da defesa tricolor, que aconteceram, mas não chegaram a comprometer o desempenho da equipe. Pelo menos foi assim na primeira etapa.

No segundo tempo, o Figueirense voltou ligado enquanto que o São Paulo teve atitude mais displicente e acabou sendo castigado. Paulo Miranda deu um chapéu e quis tocar com estilo, mas errou o passe. Na sequência da jogada, o Figueirense atacou em velocidade, Clayton tocou para Giovanni Augusto, que entrou livre no meio da zaga e chutou. Rogério Ceni fez a primeira defesa, já no chão, mas a bola voltou para o jogador dos donos da casa marcar.

ACORDOU

O erro fez bem ao São Paulo, que acordou na partida. Muricy corrigiu a falha da escalação e colocou Reinaldo no lugar de Ademilson, dando liberdade para Michel Bastos chegar ao ataque, pelo lado esquerdo, e para Osvaldo cair pela direita. E foi com essa formação que o time conseguiu achar uma brecha na defesa rival. Osvaldo partiu em velocidade pela direita e foi derrubado por Paulo Roberto dentro da área. Rogério Ceni cobrou o pênalti e empatou.

Os planos de Muricy foram por água abaixo em pouco tempo. Aos 43, Michel Bastos se enrolou com Leandro Silva em uma disputa de bola e o árbitro expulsou o jogador do São Paulo, alegando que ele deu um chute no rosto do adversário. Pegou. O empate, que até então seria ruim, se tornou bom resultado.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 1 SÃO PAULO

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno (Nirley) e Roberto Cereceda; Dener, Paulo Roberto, Marco Antônio e Giovanni Augusto; Clayton (Pablo) e Marcão (Everaldo). Técnico: Argel Fucks.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Michel Bastos; Denílson, Souza e Kaká (Boschilia); Ademílson (Reinaldo). Alan Kardec e Oswaldo. Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS - Giovanni Augusto, aos 2, e Rogério Ceni, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÃO AMARELO - Paulo Roberto, Ademílson e Kaká.

CARTÃO VERMELHO - Michel Bastos.

RENDA - R$ 317.880,00.

PÚBLICO - 16.288 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.