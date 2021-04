São Paulo busca desencantar contra o Red Bull Bragantino, 'pedra no sapato' de 2020

Desde que o Bragantino se tornou um clube empresa, assumindo o nome da Red Bull, foram três confrontos com o São Paulo, nenhuma derrota e oito gols marcados. Embalado pela goleada sobre o São Caetano por 5 a 1, o time de Hernán Crespo tentará acabar com esse pequeno e incômodo jejum nesta segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021.

Será o segundo de quatro jogos em sete dias da maratona são-paulina. Ainda encara Guarani, na quarta-feira, novamente em casa, e fecha a desgastante sequência com o clássico diante do Palmeiras na sexta-feira, no Allianz Parque. Crespo fará um rodízio para não "estourar" o elenco, mas quer desempenho perfeito em casa.

Para encarar sua pedra no sapato de 2020, Crespo pode iniciar o jogo com Benítez e Eder entre os titulares. Ambos entraram bem diante do São Caetano e podem ganhar mais ritmo e entrosamento para estarem "inteiros" no clássico de sexta, longe de casa. Eles treinaram normalmente neste domingo pela manhã.

Se o São Paulo goleou duas e empatou outra sob a direção de Crespo no Morumbi, mantendo-se invicto no estádio, o desempenho diante do Red Bull Bragantino é justamente o contrário. Levou 4 a 2 no interior e amargou dois tropeços em casa. Ficou no 1 a 1 pelo Brasileirão e caiu por 3 a 2 no Estadual. A ordem é mudar essa história ruim a partir desta segunda-feira.

Será um confronto de líderes. O São Paulo encabeça a Chave B com dez pontos, enquanto o Bragantino aparece na frente do Palmeiras na C, com 11 pontos contra 8 e um jogo a mais. E os adversários da rodada carregam um mesmo objetivo neste início de ano: tentar a melhor campanha e vantagem nos mata-matas. Com Gabriel Sara e Luciano ainda fora por contusão, a briga por vaga do meio para a frente segue acirrada no Morumbi. Benítez pode ser o "observado" da vez na armação, e Vitor Bueno e Pablo disputam a vaga de centroavante. Eder deve substituir Rojas, titular no sábado.

Apesar de ser o sexto jogo do São Paulo no Paulistão, o confronto é válido pela 7ª rodada. Sábado, atuou pela 11ª e quarta-feira atua pela 9ª. Para evitar grandes deslocamentos por causa do pouco tempo de descanso, a FPF adaptou a tabela e colocou as três partidas do Morumbi seguidas. Crespo fala em desempenho máximo em casa para encaminhar a vaga às quartas de final e ter tranquilidade na hora de jogar como visitante. Apesar de pensar no rodízio do elenco, ele não deve abrir mão do esquema com três zagueiros.

BRAGANTINO

Para manter a boa fase, o Bragantino terá o retorno dos titulares no Morumbi. Apenas o goleiro Cleiton, o zagueiro Natan e o atacante Helinho jogaram nos 2 a 1 sobre o Novorizontino. O restante descansou visando o importante compromisso. O time não perde faz oito rodadas. A última derrota aconteceu no dia 31 de janeiro, para o Internacional, por 2 a 1, pelo Brasileiro. "Tem tudo para ser um grande jogo. O São Paulo vem de uma boa vitória (5 a 1 sobre o São Caetano), a gente vem de uma sequência de bons resultados. Acho que o torcedor é que vai ganhar com um bom jogo", prevê Maurício Barbieri.