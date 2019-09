São Paulo busca diminuir 'prejuízo' do primeiro turno contra o CSA

O São Paulo não conseguirá alcançar a meta traçada pelo técnico Cuca no fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A ideia do treinador era ter somado uma média de dois pontos por partida. Ou seja, terminar a parte inicial da competição com 38 pontos. O máximo que a equipe tricolor poderá atingir é 34 pontos, caso vença o CSA neste domingo, às 19h, no Morumbi.

O São Paulo não vence há três jogos no Brasileirão, depois de ter conseguido uma sequência de cinco vitórias. Os diversos desfalques dificultaram a vida de Cuca nas últimas rodadas, mas o treinador deverá ter praticamente força máxima no confronto deste domingo. Hernanes, Alexandre Pato, Pablo e Toró, recuperados de lesão, devem ficar à disposição. Daniel Alves voltou da seleção brasileira e está confirmado.

Com isso, pode ser a primeira vez que Cuca poderá contar com as principais contratações do clube para esta temporada (Daniel, Hernanes, Alexandre Pato e Pablo). O técnico fechou os últimos treinos, e o São Paulo não divulgou os relacionados para a partida. Cuca adiantou que dificilmente colocará juntos todos os jogadores que voltaram de lesão.

Além disso, Cuca desconversou sobre a possibilidade de escalar Daniel Alves na lateral-direita, sua posição de origem. Desde que estreou pelo São Paulo, o jogador tem atuado no meio de campo.

Os desfalques certos do São Paulo para a partida são Igor Vinícius e Hudson, suspensos, e Rojas, que operou o joelho direito recentemente e só voltará a jogar no ano que vem. Na rodada passada, por exemplo, Cuca teve nove baixas para montar a equipe.

No CSA, o técnico Argel Fucks também escondeu a escalação. Ele tem os desfalques dos meio-campistas Jonatan Gómez, suspenso, e Didira, lesionado. Euller, Jean Cléber e Ricardo Bueno podem atuar pelo setor.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CSA

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Alexandre Pato e Pablo. Técnico: Cuca.

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Apodi e Didira; Bustamante e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks.

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC).

Local: Morumbi, em São Paulo (SP).

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.