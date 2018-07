São Paulo busca gols fora de casa contra o Atlético Nacional

A participação do São Paulo na Copa Sul-Americana começou aos trancos e barrancos, mas à medida que o título brasileiro começou a se encaminhar para o Cruzeiro a competição ganhou ares de tábua de salvação para garantir um troféu no ano. O desdém ficou para trás e agora a equipe começa a série semifinal contra o Nacional de Medellín na condição de favorito para chegar à decisão.

O Tricolor de agora nem parece o mesmo que tempos atrás olhava a competição com certo enfado, já que ganhar o Brasileiro pela sétima vez sempre foi a opção mais atraente para Muricy Ramalho, jogadores e diretoria. Mas o fluxo dos acontecimentos aos poucos foi mudando, a torcida passou a comprar a ideia de que levantar o bicampeonato (o time venceu pela primeira vez em 2012) e de repente a opção passou a agradar.

A equipe se vê diante de um oponente tradicional e vislumbra um confronto de imenso peso em uma eventual final – River Plate ou Boca Juniors duelam do outro lado da chave.

Como reza o figurino das competições mata-mata, o Tricolor vai a Medellín para marcar pelo menos um gol. “Vamos buscar a vaga na final da Sul-Americana, e isso passa por um bom jogo na ida. Temos de fazer gols, porque se conseguirmos praticamente traremos a classificação para São Paulo”, disse Paulo Henrique Ganso.

Até aqui a estratégia foi bem-sucedida, e o time marcou fora em todas as fases anteriores, fato que acabou sendo fundamental para o avanço na competição. Contra o Criciúma, por exemplo, a vitória por 2 a 0 no Morumbi só foi suficiente porque o time marcou uma vez no duelo de ida, vencido por 2 a 1 pelos catarinenses.

Mas quem espera um time retraído em seu campo para explorar apenas os contra-ataques está enganado. Muricy Ramalho promete uma equipe corajosa mesmo fora de casa.

"Não é porque estaremos em uma decisão, com pressão contra, que temos de mudar. Pelo contrário, chegamos até aqui aproveitando nossas qualidades e vamos em busca do gol no campo deles”, prometeu.

Dessa forma, o técnico aposta na manutenção da dupla de ataque formada por Alan Kardec e Luis Fabiano, que volta à Sul-Americana após cumprir suspensão de três partidas e vem em grande fase - marcou nos últimos três jogos.

Alvaro Pereira, que estava com a seleção uruguaia, também fica à disposição, embora Michel Bastos possa ser mantido na lateral por ter ido bem contra o Palmeiras.

AO ATAQUE

Eliminado pelo Tricolor nas quartas de final no ano passado, o Nacional espera desta vez fazer valer o fator campo – em 2013 não saiu de um empate sem gols em Medellín e sucumbiu no Morumbi por 3 a 2. Por isso, o time vai para cima para tentar resolver a fatura hoje.

"Já enfrentei o São Paulo algumas vezes e é muito difícil jogar no Morumbi. Sabemos que amanhã (hoje) vale muito para nós”, afirmou o defensor Alexís Henríquez, que elogia o adversário. "No ano passado era uma equipe mais coletiva, hoje é um time mais organizado e com mais peças de qualidade, como Kaká e Ganso", analisou.

NACIONAL-COL X SÃO PAULO

Juiz: Daniel Fedorczuk (Uruguai)

Local: Atanasio Girardot

Horário: 22 horas

Transmissão: Fox Sports

NACIONAL: Armani; Najera, Henríquez, Murillo e Diaz; Bernal, Arias, Cardona e Cardenas (Copete); Guisao e Ruiz. Técnico: Juan Carlos Osorio

SÃO PAULO: Rogério Ceni, Hudson, Rafael Toloi, Edson Silva e Michel Bastos; Denilson, Souza, Ganso e Kaká; Alan Kardec e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.