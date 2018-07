São Paulo busca ritmo de jogo contra o Oeste em amistoso

O técnico Rogério Ceni comandará um jogo-treino do São Paulo neste sábado, às 10h, contra o Oeste, no CFA de Cotia. A ideia é dar ritmo para seus titulares visando ao duelo de quinta, pela Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia. A partida vale vaga na próxima fase da competição e o tricolor luta para não ter mais uma eliminação no ano.

"Ficamos tanto tempo sem jogar e agora jogaremos pouco em maio. No mês de junho, serão partidas mais consecutivas. O desafio é manter todo mundo motivado. Por isso que sempre cito que é importante trabalhar com um elenco mais enxuto. Todos estão participando dos treinos com a mesma intensidade, mas é impossível dar a mesma atenção para 34 jogadores", afirmou Ceni.

O técnico pretende cortar alguns jogadores do grupo - pelo menos cinco, caso não venha nenhuma contratação -, pois o São Paulo já não disputa mais a Copa do Brasil e terá menos jogos no decorrer da temporada. "Todo trabalho que você tem um grande número de pessoas é desafiador, e você tem de escolher 11. O desafio é manter os outros 23 motivados ou a grande maioria deles motivada."

Ele sabe que o menor número de partidas vai obrigá-lo a usar com mais frequência o time titular, e isso fará com que muitos atletas percam espaço na equipe. "Faz quatro meses que iniciei meu trabalho e consegui rodar todo o grupo porque tinha o Campeonato Paulista. Agora, especificamente no mês de maio, temos poucos jogos", disse o comandante.