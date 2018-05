São Paulo busca sequência de invencibilidade que não alcança há meia década

Em boa fase, o único time ainda invicto no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, joga às 19h contra o América-MG, em Belo Horizonte, em um confronto direto pela parte de cima da tabela.

+ Com a seleção, são-paulino Brenner celebra oportunidade de treinar com ídolos

A equipe de Diego Aguirre tenta chegar aos 10 jogos de invencibilidade, considerando duelos da Sul-Americana e Copa do Brasil, sequência que não consegue alcançar desde 2013, quando empatou duas e venceu oito partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

Neste ano, o aproveitamento é menor. São seis empates (com Rosario Central, Atlético-PR, Ceará, Fluminense, Atlético-MG e Bahia) e três vitórias até agora (Rosario Central, Paraná e Santos). O time vem embalado pela vitória convincente no clássico com o Santos, domingo passado, no Morumbi.

Em 2013, a sequência começou depois que a equipe então comandada por Muricy Ramalho sofreu uma goleada de 3 a 0 na Vila Belmiro diante do Santos. Mas o time se reergueu, e derrotou o VItória (3 a 2), em casa, e o Cruzeiro (2 a 0), no Mineirão.

Depois disso, empatou sem gols com o Corinthians e, na sequência obteve seis vitórias seguidas: sobre Náutico (3 a 0), Bahia (1 a 0), Universidad Católica (4 a 3), Internacional (3 a 2), Atlético Nacional (3 a 2) e Portuguesa (2 a 1); depois, empatou sem gols com o Atlético Nacional pelo torneio continental. A sequência teve fim com uma goleada do Atlético-PR na Arena da Baixada por 3 a 0.

Enquanto veem o adversário deste domingo motivado para dar a volta por cima após a eliminação da Copa do Brasil diante do Palmeiras no meio de semana, os tricolores querem fazer valer a sequência sem derrotas. "Temos que aproveitar a confiança que esta nossa série invicta nos dá para brigar pelos três pontos como visitantes", analisa o volante Jucilei.

FICHA TÉCNICA

América-MG x São Paulo

América-MG: João Ricardo; Giovanni, Aderlan, M. Ferraz e Messias; L. Donizete, Juninho e Serginho; Marquinhos, Luan e R. Moura. Técnico: Enderson Moreira.

São Paulo: Sidão; Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Marcos Guilherme, Everton e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ).

Local: Estádio Independência.

Horário: 19h.